İlk sezonunda gösterdiği üstün performansla şehirde basketbol sevgisini yeniden canlandıran ekip, TB2L Final Grubu’nun 9. haftasında Ege Üniversitesi Daçka’yı 86-71 mağlup ederek Türkiye Basketbol Ligi’ne (TBL) yükselmeyi garantiledi.

Güçlü Başlangıç, Hedefe Doğru Emin Adımlar

Normal sezon ve play-off elemesinde sergilediği yenilmezlik serisiyle dikkatleri üzerine çeken Kipaş İstiklal, ev sahibi olduğu her maçta Kahramanmaraşlıların yoğun desteğini arkasına aldı. Taraftarın coşkusu, parkede gösterilen mücadeleye yansırken, sahada yalnızca bir takım değil, koca bir şehir mücadele etti.

Muhteşem Bir Sezon: Kipaş İstiklal’in Efsanevi Yükselişi

Normal sezonu namağlup tamamlayan ekip, play-off elemelerinde de üstünlüğünü koruyarak Final Grubu’na adını yazdırdı.

Kahramanmaraş temsilcisi Kipaş İstiklal Basketbol, 2024-2025 TB2L sezonunda sergilediği üstün performansla tüm sezonda çıktığı 25 maçın 23’ünü kazanarak yalnızca 2 mağlubiyet alan ekip, bu başarılı grafikle tarihe geçti.

Maç başına ortalama 79,2 sayı üreten Kipaş İstiklal, ligin en skorer takımlarından biri olmayı başardı. İç saha ve deplasman performansındaki istikrar, takımın başarısının en önemli unsuru olurken, oynanan her maçta tribünler doldu, taraftar desteği en üst seviyeye çıktı.

Hikmet Gümüşer: “Kahramanmaraş’ı Avrupa’da Görmek İstiyoruz”

Kipaş İstiklal Basketbol Şube Sorumlusu ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Gümüşer, elde edilen başarıyla ilgili duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Bu başarı, yalnızca spor sahasında elde edilmiş bir zafer değil, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkışının güçlü bir göstergesi. Kuruluş amacımız; şehrimizin sportif ruhunu canlandırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmekti. Kısa sürede 1. Lig’e yükselerek bu hedefimizi gerçekleştirdik. Ancak bununla yetinmeyeceğiz. Uzun vadede Kahramanmaraş’ta Avrupa Ligi heyecanını yaşamak istiyoruz. Kipaş İstiklal Basket, bu şehri sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da temsil edecek bir güç olacak.”

Gelecek Hedefi: Euroleague

Kipaş İstiklal Basket’in hedefi yalnızca TBL ile sınırlı değil. Kulüp yönetimi, önümüzdeki süreçte Basketbol Süper Ligi’ne yükselip Avrupa Ligi’nde de mücadele etmeyi amaçlıyor. Kahramanmaraş’ta Avrupa takımlarını ağırlamak, şehri uluslararası düzeyde tanıtmak ve sporun birleştirici gücünü tüm dünyaya göstermek, Kipaş İstiklal’in en büyük hayali olarak öne çıkıyor.