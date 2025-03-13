Şehrin ulaşım ağının geliştirilmesi noktasında önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, batı mahallelerine ulaşım sağlayan ve darlığı sebebiyle ulaşımda aksamalara neden Önsen Caddesi’nde gerçekleştirilen genişletme çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Proje kapsamında kazı, dolgu ve altyapı düzenleme işlemleri hummalı bir şekilde devam ediyor. Yol genişletme çalışmalarıyla birlikte asfalt öncesi zemin iyileştirme işlemleri de gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Önsen ve Kurtlar mahalleleri başta olmak üzere şehrin batı mahallelerinin ulaşım standardı önemli ölçüde artırılacak.

Batı Mahallelerine Konforlu Ulaşım

Şehrin hızla gelişen bölgelerinden biri olan Önsen ve çevresindeki mahalleler, yeni yerleşim alanları ve sosyal donatılarıyla öne çıkıyor.

Bölgede artan nüfus yoğunluğu ve trafik akışını göz önünde bulundurulduğunda, genişletme çalışmalarıyla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.