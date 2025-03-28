Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde hummalı bir hazırlık süreci yürütüyor. Vatandaşların bayramı daha temiz ve düzenli bir ortamda geçirebilmeleri için çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, özellikle ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine ağırlık veriyor.

Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde şehirde geniş kapsamlı bir seferberlik başlattı. Özellikle yoğun insan sirkülasyonunun yaşandığı camiiler, şehirler arası otobüs terminali, meydanlar ve çarşılar düzenli olarak ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Yapılan çalışmalarla, vatandaşların hijyenik bir ortamda bayram eda edebilmeleri amaçlanıyor.

Ekipler Bayramda da Görev Başında Olacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir genelindeki temizlik ve ilaçlama çalışmalarının bayram süresince de devam edeceği bildirildi. Açıklamada, “Daha temiz ve sağlıklı bir Kahramanmaraş için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bayram süresince de vatandaşlarımızın hijyenik bir ortamda bayram coşkusunu yaşayabilmeleri için görev başında olacağız” ifadelerine yer verildi.