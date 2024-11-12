Yaya ve araç trafiğinde konforu artırarak vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkânı sunmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yoğun nüfuslu bölgelerinden Binevler’de kent estetiğine katkı sunacak bir çalışmayı daha başlattı.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu Prof. Dr. Alparslan Türkeş, Hanefi Mahçiçek ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan bulvarlarına; vatandaşların sosyal yaşamını iyileştirmek ve dinlenme alanlarını artırmak amacıyla yüzlerce ahşap oturma bankı kazandırılıyor.

Çalışmalarla, yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu caddelerde vatandaşların dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği alanlar oluşturulması hedefleniyor. Caddenin görsel cazibesini artıracak olan bankların hem sosyal hem de ekonomik açıdan bölgeye değer katması bekleniyor. Bölgede çalışmalar oturma gruplarının imalatıyla sınırlı kalmayıp gerçekleştirilecek bitkilendirme, peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle caddelerin daha doğal ve güzel bir görünüme kavuşturulması hedefliyor.