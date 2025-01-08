Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği anlamlı etkinliklerle farkındalık oluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda PiazzaAVM’de gerçekleştirilen “Bir Dokunuşla Fark Edin” temalı etkinlik, görme engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını destekleyen dikkat çekici bir organizasyon oldu.

Etkinlik alanında, görme engelli bireylerin günlük hayatta kullandığı Braille alfabesiyle hazırlanmış metinler ve çeşitli materyaller sergilendi. Ziyaretçiler, görme engelli bireylerin yaşamını anlamalarına yardımcı olan bu özel materyallerle tanıştı. Aynı zamanda görme engelliler, etkinlik boyunca eğlenceli ve öğretici aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Müzik Dinletisiyle Ruhlara Dokunan Anlar

Etkinlikte yer alan bir diğer önemli bölüm ise müzik dinletisiydi. Görme engelli bireylerin ve ziyaretçilerin bir araya geldiği bu bölümde, dinleyiciler sunulan melodilerle adeta ruhlarını dinlendirdi. Hem eğlenceli hem de duygusal anların yaşandığı müzik performansı, etkinliğe katılan herkesin beğenisini kazandı.

Toplumda Farkındalık Artıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, etkinliğin yalnızca görme engelli bireyler için değil, toplumun tüm kesimlerinin bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yapılan bu tür çalışmaların öneminin vurgulandığı açıklamada, benzer farkındalık projelerinin devam edeceği ifade edildi.

Katılımcılardan Tam Not

Etkinliğe katılan görme engelli bireyler ve aileleri, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretçiler, hem eğlenceli vakit geçirdiklerini hem de Braille alfabesiyle ilgili yeni bilgiler öğrendiklerini belirterek etkinliği düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.