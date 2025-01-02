Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğini önlemek ve kent estetiğini korumak amacıyla gece gündüz demeden temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bu kapsamlı çalışmalar, kentin önemli noktalarında düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Onlarca personel ve araçtan oluşan temizlik ekipleri, hem gündüz hem de gece mesaisinde şehirdeki yoğun arterlerde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda arterlerdeki evsel ve ambalaj atıkları toplanıyor, yağışlarla taşınan rusubat temizleniyor. Özellikle ana caddeler, meydanlar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde yapılan temizlik çalışmalarıyla, çevre kirliliğinin önüne geçilirken aynı zamanda şehrin estetik görünümüne de katkı sağlanıyor.

Ekipler Gece Gündüz Sahada

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yürütülen temizlik seferberliğiyle ilgili yapılan açıklamada, “Daha temiz, daha yaşanabilir ve estetik bir Kahramanmaraş için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden kentimizin her köşesinde görev yapıyor. Çevre bilincini yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir bir gelecek için de projelerimizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.