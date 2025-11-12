Çocuk Hastanesi ve çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak ve yaya güvenliğini sağlamak için bölgeye yeni akıllı kavşak ve otopark alanları kazandırılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik akışını daha konforlu hale getirmek için dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde başlatılan kapsamlı çalışmalar çerçevesinde, şehir merkezinin en yoğun noktalarından biri olan Çocuk Hastanesi civarında büyük bir ulaşım dönüşümü başlatıldı.

Çocuk Hastanesi ve çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak, yaya güvenliğini sağlamak, acil hasta taşıyan araçların geçişini kolaylaştırmak ve bölgedeki park sorununu çözmek amacıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında 3 akıllı kavşak ve 3 otopark alanı inşa ediliyor.Bölgedeki Bediüzzaman Bulvarı ve AlaaddinÖzdenören Caddesi üzerinde gerçekleştirilen akıllı kavşak uygulamaları büyük oranda tamamlanırken, bağlantı yolları ve otopark alanlarında da zemin hazırlıkları başladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem Çocuk Hastanesi çevresindeki trafik yükü hafifleyecek hem de vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanına kavuşması sağlanacak.

“Ulaşımı Daha Güvenli ve Sürdürülebilir Hale Getiriyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ta ulaşım konusuna bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Şehrimizin her noktasında trafik akışını rahatlatmak, güvenliği artırmak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Çocuk Hastanesi civarında uzun süredir yaşanan yoğunluk hem sürücülerimiz hem de sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşlarımız için ciddi bir sorun oluşturuyordu. Bu bölgeye özel olarak hazırladığımız proje kapsamında 3 akıllı kavşak ve 3 otopark alanı kazandırıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hem bölgedeki trafik yükü azalacak hem de hastane çevresi daha düzenli ve erişilebilir bir hale gelecek”ifadelerini kullandı.