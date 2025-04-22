Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara özel unutulmaz bir gün yaşatmaya hazırlanıyor. Bu özel gün dolayısıyla Kahramanmaraş Fuar Alanı’nda (KAFUM) düzenlenecek çocuk şenliğine katılımı kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Yıldızevler’den KAFUM’a ücretsiz otobüs seferlerinin başlayacağı belirtildi.

Şenlik boyunca çocuklar ve aileleri için her saat başı düzenlenecek seferler, saat 17.00’a kadar devam edecek. Böylece gün boyunca etkinlik alanına rahat ve güvenli ulaşım sağlanacak.

Tüm Çocuklar Şenliğe Davetli

Kahramanmaraş Fuar Alanı’nda (KAFUM) gerçekleştirilecek çocuk şenliği, 23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak ve akşam 18.00’a kadar devam edecek. Şenlik kapsamında çocuklar; lunapark oyuncaklarından şişme oyun gruplarına, jonglör ve palyaço gösterilerinden dene-yap atölyelerine kadar birbirinden renkli ve öğretici aktivitelerle buluşacak. Çeşitli yarışmalar ve sürpriz etkinliklerle zenginleştirilen organizasyon, çocukların hem eğlenmesini hem de yeni deneyimler kazanmasını sağlayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm çocuklar ve aileleri bu özel güne katılmaya davet edildi.