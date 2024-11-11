AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği, Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. Programda;AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekilleri Dr. Tuba Köksal ve Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, çocuklar ve aileleri yer aldı. Meydanda kurulan şişme oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar, sevilen çizgi film karakterlerinin sahne aldığı Rafadan Tayfa gösterisini de büyük bir ilgiyle takip etti. Çocuklar şenlikte doyasıya eğlenirken organizasyon ebeveynlerin de beğenisini kazandı.

“Geleceğimizin Teminatı Yavrularımız Bizler İçin Çok Kıymetli”

Programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, “Öncelikle böylesine anlamlı ve coşkulu bir programda yer almaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu tür programlar birlik beraberliğimizi de perçinliyor. Bu programın acılarımızı bir nebze de olsa dindireceğini ümit ediyorum. Depremlerden en çok da yavrularımız etkilendi. Onların moral ve motivasyonunu artırmak ve psiko-sosyal gelişimlerine destek olmak bizim için çok değerli. Bizler de Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığımız tarafından şehrimizdeki çocuklara yönelik toplu sünnet töreni gerçekleştirdik. Bugün de o yavrularımızla bu şenlikte bir araya geldik. Evlatlarımıza hayırlı, uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Acılarımızı Paylaşarak Sevinçlerimizi Çoğaltıyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, “6 Şubat depremlerinden bu yana hep birlikte yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Depremzede kardeşlerimizin acılarını silmek mümkün değil ama dayanışma ve birlik ruhuyla acılarımızı paylaşarak sevinçlerimizi çoğaltmaya çalışıyoruz. Asrın felaketinden bugüne deprem bölgelerimizde hayli yol kat ettik, etmeye de devam ediyoruz. Ne söz verdiysek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şimdiye kadar yerine getirdik, bundan sonra da ne söz verdiysek Allah’ın izniyle yerine getireceğiz” diye konuştu.

“Evlatlarımız Bizim Yarınlarımız, Ufkumuz ve Göz Aydınlığımız”

Kaya, konuşmalarının devamında, “Sosyal Politikalar birimi olarak düzenlediğimiz bu sünnet programında, yüzlerce çocuğumuzun sünneti için bir araya geldik. Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak böyle anlamlı ve dayanışma yüklü bir programa ev sahipliği yapmaktan, böyle bir sevince ortak olmaktan mutluluk duyuyorum. Evlatlarımız, bizim yarınlarımız, ufkumuz ve göz aydınlığımızdır. Her birinin geleceği ak ve aydınlık olsun” cümlelerini kaydetti.