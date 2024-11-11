Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, programı kapsamında şehre gelen AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ile Karacasu Halk Buluşması programına katıldı. Karacasu Ferhuş Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programda; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar ve Karacasu halkı yer aldı.

“Hedefimiz Hemşehrilerimizin Hayat Konforunu Artırmak”

Programda konuşan Başkan Fırat Görgel, “6 Şubat’ta hep birlikte çok zor günler yaşadık ancak birlik ve beraberliğimizle asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük. Şu an da şehrimizin her bir noktasında birlik beraberlik havası hâkim. Bunun en güzel örneklerinden birisi de bugün burada teşekkül ediyor. Karacasu, şehrimizin çok önemli bölgelerinden bir tanesi. Birçok mahalleyi içerisinde barındıran bir bölge. Bu bölgenin ve mahallelerimizin sorunlarını çok iyi biliyor ve bunları çözüme kavuşturmak için gayret gösteriyoruz. Karacasu’nun tapu sorunu öncelikle meselelerimizden. Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyemizle koordineli bir şekilde bu sorunu çözüme kavuşturacağız. Karacasu’nun ulaşımını iyileştirmek için de yol yatırımlarımız artarak sürüyor. Bizim en büyük hedefimiz hemşehrilerimizin hayat konforunu artırabilmek. Bunun için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güçlü Toplum, Güçlü Aileden Geçer”

Programda yaptığı konuşmada ailenin önemine değinen Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, “Bin yıldır bu coğrafyada kardeşlik içerisinde, milli ve manevi değerlerimizi güçlendirerek bir aradayız. İnşallah bu ebediyen böyle sürecek. Bu birlik ve beraberliği gönül zenginliğiyle koruyacak bir milletiz. Bugün de kardeşliğimizi pekiştirmek ve muhabbetimizi artırmak için bir aradayız. İnşallah birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Güçlü toplum, güçlü ailelerden oluşur. Toplumumuzu güçlü tutmak için aile yapımızı güçlü tutmalıyız. Bu noktada özellikle anne ve babalara, aile büyüklerine çok büyük iş düşüyor. Ailelerimizi koruyacak, nesillerimizi koruyacağız. Bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum” cümlelerini kaydetti.