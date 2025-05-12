Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu projelerine bir yenisini daha ekledi. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Fotoğrafçılık Gezisi”, gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçladı.

Şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıtmak isteyen gençleri buluşturan etkinlik, katılımcılara hem doğayla iç içe zaman geçirme hem de Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sundu. Gezi kapsamında ilk durak, Kahramanmaraş’ın gizli cennetlerinden biri olan Savruk Şelalesi oldu. Göz alıcı doğası ve serinletici atmosferiyle öne çıkan şelale, doğaseverleri adeta büyüledi. Fotoğrafçılar burada yeşilin binbir tonunu ve suyun hareketini kadrajlarına yansıtarak eşsiz görüntüler yakalama imkânı buldu.

Eshab-ı Kehf Külliyesi, Fotoğrafçıların Kadrajını Süsledi

Gezi rotasının bir diğer önemli durağı ise Eshab-ı Kehf Külliyesi oldu. Dini ve tarihi yönüyle öne çıkan bu mistik mekân, katılımcılara geçmişin izlerini sürme ve tarihi yapıları sanatsal bakış açılarıyla değerlendirme fırsatı verdi. Özellikle amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Eshab-ı Kehf’in taş işçiliği ve manevi havasını objektiflerine taşıyarak kendilerine özgü kompozisyonlar oluşturdu.