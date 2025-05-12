Onikişubat Belediyesi’nin çocuklara kitap sevgisi kazandırmak, okuma alışkanlığını teşvik etmek ve hayal gücünü geliştirmek amacıyla başlattığı “Onikişubat Okuyor” projesi, her geçen gün farklı etkinliklerle büyümeye devam ediyor.

Onikişubat Okuyor Projesi kapsamında son olarak düzenlenen ‘Kelimelerle Örülen Dünyamız’söyleşisi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Eğitimci, yazar ve masal anlatıcısı Özgür Aras Tüfek’in anlatımıyla gerçekleşen söyleşide öğrenciler, kelimelerin büyülü dünyasına yolculuk yaptı.

Söyleşiye, Endülüs Okuma Projesi uygulanan okullardan seçilen öğrenciler katıldı.

Yaklaşık iki saat süren etkinlikte, masal anlatıcısı Özgür Aras Tüfek; kelimelerin insan hayatındaki yerini, hikâye anlatıcılığının gücünü ve kitap okumanın bireysel gelişimdeki etkilerini örneklerle anlattı. Tüfek’in interaktif sunumu, öğrencilerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı. Etkinliğe katılan çocuklar masallar aracılığıyla duygu dünyalarını ifade etme, farklı karakterlerle empati kurma ve kendi hikâyelerini kurma yönünde ilham aldı.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, sahneye çıkarak kendi duygu ve düşüncelerini paylaşma fırsatı da buldu. Masalların ardından düzenlenen kısa soru-cevap bölümünde Özgür Aras Tüfek, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı ve kitap okumanın yaşam yolculuğundaki önemine dikkat çekti.

Söyleşinin ardından yapılan yarışmada öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler takdim edildi.