İl genelinde, hava durumuna uygun koşullarda gerçekleştirilecek drone destekli trafik denetimleri, şehirlerarası karayollarında ve yoğun trafikli kavşaklarda yapılacak.

16 Haziran 2025 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan denetimler, özellikle trafik akışının yoğun olduğu güzergahlar ve kavşaklarda uygulanacak. Havadan gerçekleştirilecek denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama, cep telefonu kullanımı, uygunsuz şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip ve zorunlu olmayan duraklama-park etme gibi trafik kurallarını ihlal eden araçlar tespit edilecek.