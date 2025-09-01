Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31.08.2025 günü sosyal medyadan “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak (Düğünde Havaya Ateş Etme)” içerikli paylaşım yapılması üzerine, şahsın kimlik ve adres tespiti çalışmaları neticesinde, Onikişubat İlçesi Döngele Mahallesinde ikamet eden T.K.(20) olduğu tespit etti.

Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, şahıs hakkında “Yivsiz Av Tüfek Ruhsatnamesi Olmadan, Yivsiz Tüfek Bulundurmak ve Taşımak” tan 6.500 TL ve “Çevreyi Rahatsız Etmek” ten 1.406 TL idari para cezası uygulanarak, yasal işlem başlatıldı.