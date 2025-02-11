Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi;Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak,Göksun, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Çağlayancerit ve Andırın’ın kırsal bölgelerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası harekete geçti.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, olumsuz hava koşullarına karşı gece gündüz demeden kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için arterlerde yoğun bir mücadele veren ekipler, ulaşımın aksamaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kırsal mahalle yollarında vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Vatandaşlardan Gelen Taleplere Hızlı Yanıt

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kar yağışına bağlı ulaşım sorunlarını bildirebilecekleri hatların açık olduğu vurgulandı. Karla mücadele kapsamında karşılaşılan olumsuz durumların ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ekiplerine iletilebileceği duyuruldu. Ayrıca kış ayları boyunca çalışmaların aynı titizlikle süreceği ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına ekiplerin sürekli sahada olacağı ifade edildi.