Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahnelenen ve büyük ilgi gören “Çatkapı” adlı tiyatro gösterisi, şehrin farklı noktalarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Kapalı Çarşı, alışveriş merkezi ve toplu taşıma araçlarında sergilenen oyun, şimdi de okullarda sahnelenerek öğrencilerle buluşuyor. Maraş’ın Milli Mücadelesini günümüze taşıyan tiyatro oyunu, kahramanlıklarıyla tarihe damga vuran Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Arslanbey ve Abdal Halil Ağa gibi isimlerin hikâyelerini canlandırıyor.

Öğrencilere milli mücadele ruhunu aşılayan ve duygu dolu anlar yaşatan gösteri, izleyenlerden büyük beğeni topluyor. Şehrin kurtuluş ruhunu genç nesillere aktarmayı hedefleyen “Çatkapı” tiyatrosu, etkileyici sahneleriyle gençleri adeta geçmişe götürerek Kahramanmaraş’ın destansı direnişini bir kez daha gözler önüne seriyor.