Kesintilerin sık sık yaşandığını ve elektriklerin düzensiz şekilde gelip gittiğini belirten mahalle sakinleri, elektronik cihazlarının zarar görmesinden korktuklarını ifade ediyor.

“Cihazlarımızı Çalıştıramıyoruz”

Elektrik dalgalanmalarının cihazlara zarar verebileceğini belirten vatandaşlar, evdeki elektrikli cihazlarını kullanamadıklarını söyledi. Bir mahalle sakini endişesini şu sözlerle dile getirdi:

“Elektrik sürekli gidip geliyor. Bu şekilde cihazlarımızı çalıştırmaya korkuyoruz. Çamaşır makinesi, televizyon, buzdolabı gibi cihazlar yanma riskiyle karşı karşıya. Bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor.”

AKEDAŞ’a Ulaşmak İmkânsız

Mahalle sakinleri, elektrik kesintileriyle ilgili AKEDAŞ ihbar hattını defalarca aradıklarını ancak telefonların açılmadığını belirtti. Vatandaşlar, yetkili birine ulaşamamanın sorunlarını daha da büyüttüğünü ifade ederek şöyle konuştu:

“AKEDAŞ’ın ihbar hattına ulaşamıyoruz. Telefonlara bile bakmıyorlar. Mağduriyetimizi anlatabileceğimiz bir muhatap bulamıyoruz. Bu kadar sorumsuzluk kabul edilemez.”

Kriz Yönetimi Eleştiriliyor

Vatandaşlar, sık sık yaşanan kesintiler ve dalgalanmalar nedeniyle AKEDAŞ’ın kriz yönetimini yetersiz bulduklarını dile getiriyor. Kesintilerin ne zaman sona ereceğiyle ilgili bilgi alamamanın yanı sıra, iletişim kopukluğu nedeniyle yaşadıkları mağduriyetin katlandığını belirttiler.

“Bu Sorunlara Kalıcı Çözüm Bulunsun”

Kesintilerin özellikle kış şartlarında hayatı daha da zorlaştırdığını belirten vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Bu elektrik kesintileri ve dalgalanmalar artık dayanılmaz hale geldi. Cihazlarımız zarar görecek diye kullanamıyoruz. AKEDAŞ lütfen sorumluluğunu yerine getirsin ve bu sorunlara kalıcı bir çözüm bulsun.”

Halk Çözüm Bekliyor

Kuzey ilçeler ve merkez mahallelerde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar, AKEDAŞ’ın hızlı bir şekilde müdahale etmesini ve bu sorunun bir daha tekrarlanmaması için etkili adımlar atılmasını talep ediyor.