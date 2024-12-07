Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ve Vakıfbank Kahramanmaraş Şube Müdürü Ruşen Ünlü, esnafın finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan Esnafa Tam Destek Protokolüne imza attı. Bu protokol, Kahramanmaraş’taki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeniden güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Tam Destek Paketi’nin Detayları

📌 Kimler Faydalanabilir?

• Cirosu 12.500.000 TL’nin altında olan tüm perakende segmentli işletmeler protokolden yararlanabilecek.

• Sektör sınırlaması olmaksızın tüm esnaf başvuru yapabilir.

📌 Kredi Özellikleri:

• 🔹 Sadece TL bazında kredi kullandırımı yapılacak.

• 🔹 İşletme başına maksimum kredi tutarı 500.000 TL olacak.

Ahmet Kuybu: “Esnafımızın Yanındayız”

Protokol imza töreninde konuşan Ahmet Kuybu, depremin ardından zor bir süreçten geçen esnafın böylesi desteklere ihtiyacının büyük olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu iş birliği, esnafımızın toparlanması ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için çok önemli bir adım. Vakıfbank’a sağladığı destekten ötürü teşekkür ederiz.”

Vakıfbank Kahramanmaraş Şube Müdürü Ruşen Ünlü ise bu iş birliğinin, Kahramanmaraş ekonomisini yeniden canlandırmaya yönelik bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Ekonomik Kalkınma İçin Güçlü Adımlar

Bu iş birliği sayesinde Kahramanmaraş’taki esnaflar, işlerini büyütmek ve daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalkmak için gerekli finansmana daha kolay erişebilecek. Bu protokol, hem ekonomik kalkınmaya hem de sosyal dayanışmaya büyük katkı sunacak.