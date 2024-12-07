İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’ndaki panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, bir arada anılması hiç istenilmeyen 2 kavram yani kadın ve şiddet kavramları için bu panelin düzenlendiğini belirtti.

Türk kültür ve medeniyetinde kadın ve şiddet kavramlarının asla yan yana gelemeyeceğini ifade eden Rektör Bakan, “Aslında bizim öğretimiz, bizim inancımız, bizim milli ve manevi değerlerimiz açısından konuya bakacak olsak bu iki kavramın bırakın uygulamada yaşanmasını cümle içerisinde bile yan yana gelmemesi gerekiyor. Çünkü biz bunu kabul etmeyen bir düşünceye sahibiz. Böyle bir düşünce ikliminde yetişmiş insanlarız. Ama maalesef günümüzde baktığımızda birçok alanda şiddetle karşılaşılabildiği gibi kadına yönelik şiddet de bizi inciten, üzerinde kafa yorulması gereken, sebeplerinin çok irdelenmesi gereken bir konu” diye konuştu.

Kadına yönelik şiddet konusunun yıllardır irdelendiğini ve araştırmalar yapıldığını anımsatan Rektör Bakan, “Yıllardır kadına yönelik şiddet maalesef var. Sebepleri bir şekilde ele alınıyor ama maalesef konuştukça şiddet miktarı artıyor. Bu sözlerimden ‘konuşulmasın’ gibi bir anlam çıkartılmasın lütfen. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Konuşmanın çok ötesinde fersah fersah çok ciddi toplumsal adımlar atmamız gerekiyor. Yani sadece salonlarda ele almak, bunu sözel olarak ifade etmek yetmiyor” ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddet konusunda ekonomik özgürlük ve kız çocuklarının eğitimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Rektör Bakan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ama maalesef ne ekonomik özgürlük, ne de kız çocuklarımızın eğitimi bu problemin çözümünde yeterli olmadı. Maalesef bu şiddetin önüne geçemiyoruz. O zaman sorunu daha doğru yerden tespit etmeliyiz. Ve konuya öyle bir neşter vurmalıyız ki, bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. Yani bugün bir aile kız çocuğunu komşusuna emanet edemiyorsa ‘biz nereye gidiyoruz’ diye kendimize sormalıyız.”

Rektör Bakan’ın ardından KİÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Ünalan’ın moderatörlüğünde panele geçildi. Panelistler Dr. Öğr. Üyesi Rauf Yanardağ tarafından “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Kadına Yönelik Şiddet”, Dr. Öğr. Üyesi Esra Ağyar tarafından “Perinatal Dönem Kadın Şiddetleri”, ŞÖNİM Müdürü Sevgi Ceren tarafından “25 Kasım’ın Anlam ve Önemi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalışmaları”, Öğr. Gör. Dr. Uğur Atalar tarafından “Güçlü Kadın, Zayıf Anne: Psikolojik Şiddetin Farklı Bir Görünümü” konu başlıkları ile sunumlar gerçekleştirildi.

KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, KİÜ Genel Sekreteri Ferat Karataşlı, akademik ve idari personel ile öğrencilerin de katıldığı panel, yöneltilen soruların cevaplandırılması ve panelistlere belge takdimi ile son buldu.