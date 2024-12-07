Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Meslek Edindirme Kursları (KAMEK), yeni dönem eğitimleriyle dikkat çekiyor. Toplumun her kesimine hitap eden kurslarda, vatandaşlar hem mesleki becerilerini geliştirme hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunma fırsatı yakalıyor. Bu yıl 42 farklı atölyede, toplam bin 450 kursiyerle faaliyetlerini sürdüren KAMEK’te en çok ilgi gören atölyeler arasında Deri El Sanatları ve Hüsn-i Hat bulunuyor. Bu iki atölye, özellikle sanatsal yeteneklerini keşfetmek ve el becerilerini geliştirmek isteyen kursiyerlerden yoğun talep görüyor.

El Sanatları ve Sosyalleşme Bir Arada

Kursiyerler, atölyelerde geleneksel sanatlara yönelik bilgi edinmenin yanı sıra sosyalleşme imkânı da buluyor. Deri El Sanatları Atölyesi'nde, katılımcılar deriyi işleyerek cüzdan, çanta ve çeşitli dekoratif ürünler oluştururken; Hüsn-i Hat Atölyesi'nde geleneksel hat sanatının inceliklerini öğrenerek kendi eserlerini ortaya çıkarıyor.

KAMEK ile Gelişim ve İstihdam Hedefleniyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, KAMEK’in yalnızca bireysel gelişime değil, aynı zamanda istihdama da katkı sunmayı hedeflediği vurgulanıyor. Eğitimler sayesinde kursiyerlerin kendi işlerini kurmaları veya mevcut iş hayatlarında yetkinliklerini artırmaları amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında devam ettirdiği KAMEK kursları, sanat ve zanaat alanında yetkin bireyler yetiştirme misyonunu başarıyla sürdürüyor.

Katılımcılar El Becerilerini Geliştirerek Sosyalleşiyor

Hüsn-i Hat Atölyesi eğitmeni Sümeyra Önal, “Bu kurs sayesinde kursiyerlerimiz hem sanata aşinalık kazanıyor hem de yeni hobiler ediniyor, el becerileri kazanıyor. Hüsn-i Hat sanatıyla iştigal olarak aynı zamanda psikolojik olarak da rahatlıyorlar diyebilirim çünkü bu sanatın öyle bir özelliği var” diye konuştu. Hüsn-i Hat Atölyesi kursiyerlerinden Zeynep Şenel, “Çok memnunuz, çok güzel bir ortam var burada. Bu sanatın hem maneviyatımızı güçlendirdiğini hem de el becerilerimizi geliştirmemize vesile olduğunu düşünüyorum. Bizlere böyle bir imkân sağlayan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz” dedi.

“KAMEK’te Öğrendiklerimle Yeni Ürünler Oluşturuyorum”

Deri El Sanatları Atölyesi eğitmeni Çiğdem Kopar, “Öğrencilerimiz burada hem deri sanatını öğreniyor hem de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Kursumuzda öğrendikleriyle kendileri için yeni ürünler oluşturuyor” dedi. Deri El Sanatları Atölyesi kursiyerlerinden Nurat Bilgiç, “Ev hanımıyım. Hem el becerilerimi geliştirmek hem de yeni hobiler edinmek için geliyorum buraya. Burada öğrendiklerimle kendim ve ailem için yeni ürünler oluşturuyorum” ifadelerini kullandı.