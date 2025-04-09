Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, otizm hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla anlamlı bir organizasyona daha imza attı. “Otizmin Farkında Ol, Mücadeleye Başla” temasıyla düzenlenen etkinlikte şehir protokolü, sivil toplum kuruluşları, özel gereksinimli bireyler ve aileleri bir araya geldi.Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve kentte faaliyet gösteren engelli STK’larının iş birliğiyle hayata geçirilen farkındalık programı, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerinde “Otizme Kırmızı Işık Yak”, “Farkındalık İlk Adımdır”, “Otizm Eksiklik Değil, Farklılıktır” gibi sloganların yazılı olduğu pankartlarla yürüyen katılımcılar, otizmli bireylerin toplumsal yaşamda daha görünür hale gelmesi için çağrıda bulundu.

Çeşitli Etkinliklerle Otizme Dikkat Çekildi

Yürüyüşün ardından program, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde düzenlenen çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle devam etti. Otizmli çocuklar, gönüllerince eğlenerek resim yaptı, oyunlar oynadı ve yüz boyama etkinliklerine katıldı. Etkinliğin sonunda ise gökyüzüne bırakılan yüzlerce mavi balonla otizme sembolik bir dikkat çekildi.

Kaya: “Sosyal Farkındalık Faaliyetlerine Öncülük Ediyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, toplumsal duyarlılığın artırılmasının önemine vurgu yaptı. Kaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel öncülüğünde toplumumuzun hassasiyetlerine çok özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda sosyal farkındalık çalışmalarına da daima öncülük ediyoruz. Bugün burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve STK’larımızla iş birliği içinde otizme dikkat çekmek amacıyla çok anlamlı bir program gerçekleştirdik. Otizmli yavrularımız ve değerli aileleriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Bu güzel organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Taşkıran: “Farkındalık Etkinliklerimiz Devam Edecek”

Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran da konuşmasında, farkındalık etkinliklerinin Nisan ayı boyunca devam edeceğini belirtti. Taşkıran, “Otizme dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal bilinci artırmak amacıyla Nisan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğiz. Bugün bunların ilkini gerçekleştirdik. Yürüyüşümüzle başladık, ardından kültür merkezimizin önünde renkli etkinliklerle çocuklarımızı ve ailelerini mutlu etmeye çalıştık. Otizmli bireyler için bu gibi sosyal buluşmaların son derece kıymetli ve destekleyici olduğuna inanıyoruz” cümlelerini kaydetti. Etkinlik, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona ererken aileler, organizasyonun hem eğitici hem de moral verici olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.