Edinilen bilgilere göre, Elbistan-Göksun karayolu üzerinde seyir halinde olan E.G. (20) yönetimindeki 46 U 2055 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Tavşan’ın (33) idaresindeki 46 EU 085 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Mehmet Tavşan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Mehmet Tavşan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.