Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin yol yenileme yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Başkan Fırat Görgel’in liderliğinde yürütülen çalışmalar, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor, ulaşımı kolaylaştırıyor.

Yatırım programı kapsamında Afşin’in Oğlakkaya mahallesinde gerçekleştirilen yol çalışması ile bölge sakinlerinin önemli bir talebi karşılanmış oldu.

Yol Modern Standartlara Kavuştu

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Oğlakkaya Mahallesi’ndeki 11 kilometrelik güzergâh, birinci ve ikinci kat sathi asfalt kaplama ile tamamen yenilendi. Çalışmalar kapsamında dar geçişler genişletildi, kesintisiz çift yönlü ulaşım sağlandı. Ayrıca, zemin düzenleme çalışmaları ile yolun dayanıklılığı artırıldı. Serilen sathi asfaltla güzergah ulaşım konforuna kavuşmuş oldu.

“Fırat Başkan Hayalimizi Gerçekleştirdi”

Yol çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Oğlakkaya Mahalle Muhtarı Mehmet Taş, “50 yıllık yol hayalimiz vardı. Bu hayalimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e ilettik ve ivedilikle talebimize destek verdi. Yollarımız yapılıyor, Başkanım Fırat Görgel’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.