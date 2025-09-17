Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü altyapı yenileme projeleriyle hem yer altı sistemlerini modernize ediyor hem de bu çalışmaların ardından bozulan yol yüzeylerini titizlikle onararak şehir ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Bu kapsamda, şehrin amatör spor kulüpleri tarafından kullanılan Batıpark Spor Salonu bahçesinde geçtiğimiz günlerde elektrik altyapı çalışmaları gerçekleştirilmişti.

Yapılan çalışma sonrası bozulan yol yüzeyleri, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince bozulan yol yüzeyleri asfalt yama çalışmaları ile yenilendi.