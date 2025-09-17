Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında bölgenin STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Çamlıca Restoran’da düzenlenen programa 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Geldiğimiz Noktada Devletimizin Büyüklüğünü Görüyoruz”

Programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül, “6 Şubat tarihinde yaşanan şehrimiz merkezli depremlerde binlerce canımızı kaybettik, yuvalarımız yıkıldı ve yüreğimiz dağlandı. Ancak o karanlık günlerden bizi en büyük gücü milletimizin dayanışması ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sergilenen kararlı irade verdi. Bugün geldiğimiz noktada devletimizin büyüklüğünü ve milletimizin gücünü bir kez daha görüyoruz” dedi.

“Şehrimize Değer Katmaya Devam Ediyoruz”

Sivil Toplum kuruluşlarının şehir için önemli bir değer olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bakanımız Sayın Murat Kurum’un teşrifleri ile şehrimizin yeniden ayağa kalkma mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olan kıymetli STK yöneticilerimiz ile bir aradayız. 6 Şubat depremleri bizlerde derin yaralar bıraktı ancak gördük ki sivil toplumumuzun gücü, milletimizin vicdanı ve dayanışma ruhu her türlü afetten daha büyüktür. O günlerde bu günlere sizlerin gayreti ve özverisi şehrimizin yeniden ihyası için çok kıymetli güç oldu. Kahramanmaraş tarih boyunca ticaretin ve kültürün aynı zamanda da iyilik hareketlerinin merkezi oldu. Bugün de aynı azimle şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak STK’larımızın yanında olmaya, ortak akılla hareket etmeyi ve şehrimizin geleceğini birlikte inşa etmeyi en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bugün Kahramanmaraş’ta yapılan her bir konut, yeşeren her bir umut devletimizin gücünü, milletimizin birlik ve beraberliğini, STK’larımızın fedakarlığını yansıtıyor” diye konuştu.

“Kahramanmaraş Yeniden İmar Edildi”

Şehrin her tarafında imar çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Görgel, “Sadece konut, iş yeri yapmıyoruz her bir kardeşimizin gönlüne dokunmak için de gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, 6 Şubat günü büyük bir karamsarlığa uyanan bu şehir, 2 buçuk sene sonunda bugün yeniden imar edilmiş vaziyette. Sayın Bakanımıza da hürmetlerimi sunuyorum. Bizim dünümüzde de bugünümüzde de depremin ilk anında da ve yarınımızda da yanımızda olacağına canı gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

“Büyük Eserleri Kahramanmaraş’a Kazandırmaya Devam Edeceğiz”

Deprem bölgesinde her 3 hak sahibi vatandaştan ikisinin yeni yuvalarına kavuştuğunu söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu sadece bir anahtar teslimi olmadı, devletimizin kudretinin ve milletimizin gücünün en güçlü ispatı olarak da tarihteki yerini aldı. İnşallah yarın ve önümüzdeki günlerde de nice büyük eseri aynı kararlılıkla, aynı aşkla Kahramanmaraş'ımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş'ta çok kapsamlı, çok boyutlu ve her adımı büyük titizlikle düşünülmüş bir şehircilik stratejisiyle hareket ediyoruz.

“Milletin Yeniden Diriliş Hareketini Başlattık”

Bakan Kurum, “Bu aziz şehir bir asır önce işgale karşı yaktığı bağımsızlık meşalesi ile Anadolu’ya cesaret veren şehrimizdir. Bugün de bu şehir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dimdik duran ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna gönülden sahip çıkan yiğit insanların şehri olmuştur. 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımların yaşandığı şehirlerden biri de Kahramanmaraş’tı ve depremin ilk anından itibaren bakanlıklarımız, belediyelerimiz, STK’larımız ve gönüllülerimiz ile ilk dakikalardan itibaren buradaydık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kahramanmaraş’ı ve diğer deprem illerimizi 3 bin 481 şantiye ile binlerce mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimiz ile ayağa kaldırmak için gecemizi gündüzümüze kattık. Hem asrın inşa seferberliğini hem de topyekûn bir milletin yeniden diriliş hareketini başlattık. Evine ve iş yerine kavuşmayan vatandaşımızı bırakmayacağız ve deprem bölgesi ayağa kalkana kadar da Kahramanmaraş ve 11 ilimizden ayrılmayacağız dedik” ifadelerini kullandı.

“45 Bin Konutumuzu ve İş Yerimizi Tamamladık”

Bakan Murat Kurum, şu sözleri dile getirdi: “Geldiğimiz noktada da şunu çok net bir şekilde görüyoruz ki bu işlerimiz bittiğinde yılsonu itibariyle Kahramanmaraş eskisinden çok daha güzel olacak, eskisinden çok daha güçlü olacak. Bu kapsamda bugüne kadar 45 bin konutumuzu ve iş yerimizi tamamladık ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Elbistan’dan Onikişubat’a, Dulkadiroğlu’ndan Pazarcık’a ve Kahramanmaraş’ımızın her ilçesinde köyünde yeni yuvalarımız iş yerlerimiz ve sosyal yaşam alanlarımız hızla yükselmeye devam ediyor.”