KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde yürüttüğü altyapı yenileme seferberliğinin ardından üstyapı çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. 11 ilçede eş zamanlı olarak devam eden çalışmalar kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları modernize edilirken, üstyapıda meydana gelen bozulmalar da gideriliyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu sınırları içerisinde yer alan Yahya Kemal mahallesi Şehit Mehmet Tahtalı Sokak’ta gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrası yollarda meydana gelen bozulmalar asfalt kaplama ile giderildi. Böylece hem yolun estetik görünümü iyileştirildi hem de sürüş güvenliği yeniden sağlandı.

KASKİ, Gece Gündüz Sahada

KASKİ’den yapılan açıklama, şehir genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarının koordineli şekilde sürdüğünü belirterek, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz sahadayız” ifadelerine yer verildi.