Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Kurum, deprem sonrası şehirlerin yeniden inşası ve şehir bütünü için atılan adımlara değindi.

Dayanışma ve kalkınma vurgusu yapan Bakan Kurum, 11 şehirde depremzede vatandaşlar için başlatılan çalışmaların birlik ve beraberlik içinde yürütüldüğünü ifade etti.

Kahramanmaraş ve diğer illerde 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından konut ve iş yerlerinin hızla inşa edildiğini belirten Kurum, “Şu ana kadar 304.000 konutun anahtarlarının teslimini gerçekleştirdik. Deprem bölgesindeki konutların yüzde 70’inin tamamlandı. 453.000 hak sahibine yuva sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye 2 yıl içinde yaklaşık 300.000 konutu teslim edecek kapasiteye sahip. Saatte 23, günde 550 konut üretebilecek tecrübe ve azme sahibiz” dedi.

“Hiçbir kardeşimizin evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan vatandaşımızı bırakmama” sözünü yineleyen Bakan Kurum, yıl sonuna kadar Kahramanmaraş’ta 74.000 yeni yuva ve iş yerinin teslimini hedeflediklerini belirtti.

Ekonomi, ticaret ve tarih-kültür mirasının yeniden canlandırılması hedefleri üzerinde duran Kurum, Kahramanmaraş’ta kapalı çarşıyı ve diğer tarihi alanları yeniden inşa etmenin planlandığını söyledi.

Ayrıca Kurum, Malatya’daki Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Hatay’daki Long Çarşı, Habibi Neccar Camii ile Kurtuluş Caddeleri’nin yeniden canlandırılması ve Adıyaman, Şanlıurfa, Osmaniye ve Elazığ’daki kültürel miras çalışmalarının da yürütüleceğini ifade etti.

Toplantı, Bakan Kurum’un gazetecilerin sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.