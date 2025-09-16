Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2020/8 sayılı genelgesi doğrultusunda yürütülen denetimler kapsamında her eğitim-öğretim yılı başında, okul müdürü ve müdür yardımcılarından oluşan “Okul Denetim Ekipleri” kuruluyor. Bu ekipler, yıl boyunca ilgili işletmelerde düzenli olarak aylık denetimler gerçekleştiriyor.

Bunun yanı sıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü personelinden oluşan komisyonlar tarafından da yılda en az iki kez “üst denetimler” yapılıyor.

Denetimlerde genelge ve bilim kurulu kararlarına aykırı durumlar tespit edilmesi halinde işletmelere düzeltici faaliyetler için süre tanınacak. Belirlenen süre içinde uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda ise gerekli yasal işlemler uygulanacak.

Tüm bu çalışmalar, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSG) koordinesinde titizlikle yürütülüyor.