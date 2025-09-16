Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinden en uzak kırsal yerleşimlere kadar ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Elbistan’ın Gümüşdöven Mahallesi’nde hayata geçirilen yol çalışması, bölge halkına hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım imkânı sundu.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Gümüşdöven’i Ekinözü, Akpınar ve Nurhak’a bağlayan yaklaşık 6 kilometrelik yol genişletildi. Ardından yapılan bakım ve onarım işlemleriyle birlikte birinci ve ikinci kat sathi asfalt kaplama serimi gerçekleştirildi.

Mahalle İçi ve İlçe Bağlantısı Artık Daha Konforlu

6 kilometrelik yolun yenilenmesiyle birlikte mahalle içi ulaşımda yaşanan zorluklar büyük ölçüde giderildi. Aynı zamanda çevre ilçelere ulaşımda da ciddi bir rahatlama sağlandı. Özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının bu düzenlemeyle minimuma indirildi.

“Büyükşehir, Talebimizi Hızlı Şekilde Gerçekleştirdi”

Bölgede ulaşım noktasında geçmişte yaşanan zorlukları bir anı olarak hatırlanacağını ifade eden Gümüşdöven Mahalle Muhtarı Ali Kaya, “Mahallemizin yolu çok kötü durumdaydı. Kışın yağmurda ve çamurda ulaşımda çok büyük problemler yaşıyorduk. Talebimizi Büyükşehir Belediyesine ilettik ve bu talep hızlı bir şekilde gerçekleşti. Mahallem ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür şükranlarımı sunarım” dedi.