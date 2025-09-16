Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Andırın’ın Cambaz mahallesi Güzelbeyli mevkiinde yer alan grup yolunda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla bölge halkı artık daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkânına kavuştu.

Yıllardır bölge halkının günlük yaşamında kritik rol oynayan 3 kilometrelik grup yolu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titiz çalışmalarıyla baştan sona yenilendi. Çalışmalar sonrası, yol platformu genişletilerek araç geçişleri için daha güvenli hale getirildi, zemin iyileştirme çalışmalarıyla altyapı güçlendirildi ve son olarak sathi asfalt kaplama uygulamasıyla yol modern bir görünüme kavuşturuldu.

Sathi asfaltla birlikte hem araç sürücülerinin yolculuk deneyimi iyileştirildi hem de yaklaşan kış aylarında yaşanması muhtemel ulaşım sorunlarının önüne geçildi.

“Fırat Başkanımız Geldikten Sonra Hizmet Almaya Başladık”

Yolun tamamlanmasının ardından memnuniyetini dile getiren Cambaz Mahalle Muhtarı Sinan Tekatlı, “Başkanlarımız gelmeden önce bu köylerimiz daha hizmet görmemişti. Fırat Başkanımız geldikten sonra Cambaz mahallemiz hizmet almaya başladı. Yollarımız sathi asfalt çalışmaları ile yenilendi. Mahallemizdeki sathi asfalt çalışmalarında emeği geçen Fırat Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.