Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Toptaş, Haydarbey Mahallesi’nde 21 sokakta 60 milyon TL bedelli asfalt yatırımıyla ulaşım konforunu artırdıklarını söyledi.

Onikişubat Belediyesi’nin Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde ilçenin dört bir yanında başlattığı asfalt seferberliği, planlı ve kararlı şekilde devam ediyor.

Modern, güvenli ve uzun ömürlü yollarla Onikişubat’ın ulaşım altyapısı her geçen gün daha da güçlenirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kez kapsamlı çalışmalarını Haydarbey Mahallesi’ne taşıdı.

Bu kapsamda Haydarbey Mahallesi’nde ancak ömrünü tamamlayan ve ulaşımı konforsuz hale getiren likit parke yollar, asfalt konforuyla buluşturuluyor.

21 sokağa 12 bin ton asfalt serimi hedefleniyor

21 sokağı kapsayan çalışma çerçevesinde 12 bin ton asfalt kullanılacak. Çalışmaların ilk gününden itibaren 7 bin ton asfaltın serimi tamamlandı. Çalışmaların bitimiyle birlikte Haydarbey Mahallesi’nin yolları, vatandaşların ve esnafın uzun süredir beklediği modern ve güvenli bir ulaşıma kavuştu. Yatırımın toplam bedeli ise 60 milyon TL olarak açıklandı.

Başkan Toptaş çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, çalışmaları yerinde inceleyerek esnaf ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Toptaş, hizmet belediyeciliğinin temelinde insanı merkeze alan bir anlayış bulunduğunu belirterek şunları söyledi, “Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde, insanımızın hayatını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek var. Onikişubat’ın her mahallesine, her sokağına dokunan hizmetler üretmek için gece gündüz çalışıyoruz. Haydarbey Mahallemizde yürüttüğümüz bu asfalt çalışması da vatandaşlarımızın beklentilerine doğrudan cevap veren bir hizmettir. Yıllardır parke taşlarıyla ulaşımda zorluk yaşayan hemşehrilerimizi, tozdan ve çamurdan kurtarıyoruz. Burada toplam 21 sokakta, 12 bin ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 7 bin ton asfaltı tamamladık ve çok kısa süre içinde tüm çalışmalarımızı bitirerek mahallemizi yepyeni bir görünüme kavuşturacağız. Biz biliyoruz ki; esnafımızın işini kolaylaştıracak, çocuklarımızın daha güvenli sokaklarda oynayacağı, yaşlılarımızın daha rahat yürüyebileceği yollar yapmak belediyeciliğin en somut göstergelerinden biridir. İnşallah bu yatırımlarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. İlçemizin dört bir yanında başlattığımız asfalt seferberliği ile Onikişubat’ı modern ve güvenli yollarla donatmaya kararlıyız.”

Muhtar Özen’den Başkan Toptaş’a teşekkür

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Haydarbey Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen ise Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’a teşekkür ederek, “Mahallemizin uzun yıllardır çözüm bekleyen yol sorununa kalıcı bir hizmet üreten Belediye Başkanımıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımız bu çalışmadan büyük mutluluk duyuyor. Mahallemizin değerini artıracak, günlük yaşamı kolaylaştıracak böyle önemli yatırımlar için hem kendi adıma hem de tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.”