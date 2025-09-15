Öztunç, coğrafi olarak Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Kahramanmaraş takımlarının, mantıksız bir kararla Güneydoğu Grubu’na gönderildiğini belirterek, TFF’yi adaletsizliğe imza atmakla suçladı.

Coğrafi Mantık Hiçe Sayıldı

Milletvekili Ali Öztunç, yaptığı paylaşımda TFF’nin kararının coğrafi gerçeklerle örtüşmediğini vurguladı. “Coğrafi olarak Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Kahramanmaraş takımları, hiçbir mantıklı gerekçe olmadan Güneydoğu Grubu’na gönderildi,” diyen Öztunç, bu duruma karşılık fiziki olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Gaziantep takımlarının ise Akdeniz Grubu’nda yer almasının çelişkisine dikkat çekti.

Bu kararın pratikte yaratacağı zorluklara da değinen Öztunç, Kahramanmaraş ekiplerinin doğal rakipleri olan Mersin, Adana ve Osmaniye gibi illerle mücadele etmek yerine, Diyarbakır’a kadar uzanan zorlu ve maliyetli deplasmanlara mecbur bırakıldığını ifade etti. Öztunç, “Bu tek taraflı ve haksız uygulama, amatör futbolun gelişimine kadar pek çok noktada ciddi mağduriyet yaratacaktır,” sözleriyle kararın olumsuz sonuçlarına işaret etti.

“Deprem Bölgesindeki Takımların Hak Gaspının Vebali Kimin?”

Paylaşımında kararın zamanlamasına ve deprem bölgesi hassasiyetine de vurgu yapan Ali Öztunç, “Göstere göstere yapılan bu haksızlığın hesabını kim verecek? Deprem bölgesi şehrindeki amatör takımların hak gaspının vebali kimin üstüne?” diyerek TFF yönetiminden bir açıklama beklediğini belirtti.

Amatör futbolu geliştirmekle yükümlü olan TFF’nin, coğrafi mantığı hiçe sayan bu kararı derhal gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Öztunç, “Kahramanmaraş’ın ve amatör futbolun hakkını savunmak için bu keyfi uygulamanın karşısında duruyoruz!” diyerek mücadelesini sürdüreceğinin sinyalini verdi.