KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde yürüttüğü altyapı yenileme projeleriyle hem yer altı sistemlerini modernize ediyor hem de bu çalışmaların ardından bozulan yol yüzeylerini titizlikle onararak şehir ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Bu süreçte kazı yapılan cadde ve sokaklarda oluşan bozulmalar, sıcak asfalt kaplamalarıyla gideriliyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu’ndaki Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Caddesinde altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, bozulan yüzeyleri asfalt kaplıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte trafik akışı daha güvenli hale getiriliyor.

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulaşımda güvenliği ve konforu artırmak amacıyla yol yüzeylerinde oluşan bozulmaların giderilmesi adına çalışmaların devam ettiği ve sıcak asfalt kaplama uygulamalarının cadde ve sokaklarda titizlikle devam edeceği vurgulandı.