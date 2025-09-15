Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda hem trafik güvenliğini artırmak hem de turizm potansiyelini desteklemek amacıyla Döngel mahallesinde ulaşımda aksamalara sebep olan eski köprüyü yeniliyor.

Turizmle Uyumlu Altyapı

Kahramanmaraş’ın en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden biri olan Döngel Mağaraları’na ulaşım sağlayan eski köprü hem dar yapısı hem de zamanla yıpranmış görüntüsü nedeniyle hem trafik akışını zorlaştırıyor hem de çevresel estetiği olumsuz etkiliyordu. Bölgede yapımına başlanan yeni menfez köprü, 10 metre genişliğinde, 22 metre uzunluğunda, çift yönlü araç geçişine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Bölgenin turistik cazibesine katkı sunacak olan yeni köprü menfez, aynı zamanda görüntü kirliliğini de ortadan kaldıracak.

“Başkan Görgel’e Teşekkür”

Yeni menfez köprü ile birlikte bölgeye ulaşımın daha akıcı hale geleceğini dile getiren Döngel Mahalle Muhtarı Ali Küpeli, “80’li yıllarda inşa edilmiş köprü çok eskidiği için Fırat Görgel Başkanımız bizlere yeni köprü yapma fırsatı sundu. Burası turizmin cenneti ve burada Döngel Mağaraları, Döngel Mesire Alanı var. Başkanımız bu köprüyü gördü ve sağ olsun bizlere böyle bir hizmet sundu. Mahallem ve şahsım adına Fırat Başkanıma çok teşekkür ederim” dedi.