Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde, 08.09.2025-15.09.2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonel faaliyetler neticesinde, çeşitli suçlardan araması bulunan 37 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 22 kişi olmak üzere toplam 63 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adli mercilerce, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 25 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlar esnasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ile birlikte 11 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca ile 7 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Aynı dönemde, trafik ekipleri tarafından trafikteki güvenliği bozucu ve gürültü kirliliğine yol açan 144 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 59 araca abartı egzozdan, 422 sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan işlem yapıldı.