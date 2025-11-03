Kaza, sabah saatlerinde Elbistan-Doğan Mahallesi karayolunun Çatova Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, E.B. yönetimindeki otomobil, Faik Tenekeci’nin kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Faik Tenekeci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.