Edinilen bilgiye göre; Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY’nin TSK mahrem yapılanmasında abi olarak görev aldığı değerlendirilen 25 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı.

Bunun üzerine bugün Konya merkezli olarak Ankara, Antalya, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Tokat, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi; operasyonlar kapsamında 21 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.