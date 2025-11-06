Yapılan operasyonlar kapsamında Göksun ilçesinde 1 adet, Çağlayancerit ilçesinde ise 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 287 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı. Yakalanan şahıslardan birinin, 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Andırın ilçesinde yapılan çalışmada; “2313 Sayılı Kanuna Aykırılık, Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekimi Yapmak” suçundan 4 yıl 13 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (61) isimli şahıs yakalanarak, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, Elbistan ve Göksun ilçelerinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl genelinde Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan 32 şüpheli hakkında işlem yapılırken, gerçekleştirilen operasyonlarda; 1 adet dedektör, 30 adet muhtelif kazı malzemesi, 17 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 5 gram bonzai ele geçirildi.

Ayrıca, Trafik Jandarma Timleri tarafından aynı tarihler arasında yapılan denetimlerde 25 bin 836 araç ve sürücü kontrol edildi.