Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik vizyonunu taşıyan Pusula Maraş, yaz aylarında gerçekleştirdiği etkinlik, çeşitli kurs ve akademilerle sadece bir eğitim markası değil, aynı zamanda gençlerin kendini keşfettiği bir yaşam alanı haline geldi. Eğitimden kültüre, teknolojiden doğaya uzanan bu yolculuk, 3 binden fazla gencin hayatına dokundu.

Bilişim Akademisi ile Dijital Ufuklara Yolculuk

Yaz döneminde teknolojiye meraklı gençler için özel olarak hazırlanan Bilişim Akademisi, 11 farklı eğitim modülüyle 650 katılımcıya ev sahipliği yaptı. Yapay zekâdan grafik tasarıma, yazılım geliştirmeden dijital güvenliğe kadar geniş bir yelpazede sunulan eğitimler, gençlerin dijital dünyada kendine yer bulmasına katkı sağladı.

LGS Maratonunda Geleceğin Liderleri Yetiştirildi

Pusula Maraş, sınavlara hazırlanan gençleri de unutmadı. LGS Hazırlık Kursları ile 540 öğrenciye destek verildi. Kurs kapsamında dijital dershane erişimi, kaynak kitap desteği ve birebir rehberlik hizmetleri sunularak öğrencilerin akademik başarıları güçlendirildi.

Gençlik Kampları Sosyal Laboratuvar Haline Geldi

Yazın enerjisini doğayla buluşturan Pusula Maraş, gençlik kampları ile 2 bine yakın enci doğa yürüyüşleri, oryantiring yarışmaları, canlı müzik dinletileri ve sportif etkinliklerle buluşturdu. Bu kamplar, gençlerin hem eğlendiği hem de kendini tanıdığı birer sosyal laboratuvar haline geldi.

Ağustos Fuarı’nda Gençlik Rüzgarı Esti

Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Pusula Maraş, gençlik enerjisini fuar alanına taşıdı. Fuar alanında kurulan stant, 25 binden fazla genci ağırladı. Stantta düzenlenen interaktif oyunlar, yarışmalar ve uygulamalar sayesinde gençler hem eğlendi hem de sosyal bağlarını güçlendirdi.