27 farklı branşta açılacak atölyelere katılmak isteyenler, 17 Eylül tarihine kadar çevrimiçi başvuru yapabilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bireylerin hem kişisel gelişimlerine hem de mesleki donanımlarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Toplumun her kesimine hitap eden ve vatandaşların sosyal yaşama daha etkin katılımını hedefleyen kurslarda yeni dönem başvuruları başladı. Yeni dönemde açılacak meslek edindirme, hobi, sanat ve kişisel gelişim başlıkları altında toplam 27 farklı branştaki kurslar, ücretsiz bir şekilde vatandaşlarla buluşturulacak ve bireylerin hem kendilerini keşfetmelerine hem de yeni beceriler kazanmalarına olanak tanıyacak.

Çevrimiçi Başvurular Başladı

16 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara açık olan kurslara başvurular, “kamek.kahramanmaras.bel.tr” internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor. Başvurular 17 Eylül Çarşamba günü sona erecek.