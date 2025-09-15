Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkeziyle birlikte ilçeler ve kırsal yerleşim alanlarında ulaşım konforunu artırmak için yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Her bölgeye eşit hizmet anlayışıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde Andırın’ın Akifiye mahallesinin Abazlar mevkiinde bölgenin ulaşımını sağlayan stabilize yolda 3 bin metrekarelik kilit parke döşemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 milyon TL’lik yatırım ile hayata geçirilen çalışmalar sonrası hem yolun estetik görünümü yenilendi hem de bölge halkının ulaşım deneyimi daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinin ulaşım standardının artırılması noktasında yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarının kesintisiz sürdüğü belirtildi.

“Vatandaşlarımız Tozdan ve Çamurdan Kurtuldu”

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akifiye Mahalle Muhtarı Ahmet Gültekin, “Bu zamana kadar bu yolumuz yaz aylarında toz, kış aylarında da çamur oluyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel, bize vermiş olduğu sözü tutarak yolumuzu parke yaptı ve vatandaşlarımızı tozdan ve çamurdan kurtardı. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e ve koordinatörümüze teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.