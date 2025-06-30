Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkili olan kuvvetli rüzgarın neden olduğu hasarları gidermek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle şehrin farklı noktalarında devrilen ağaçlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bulundukları yerlerden kaldırılıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlar fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyarılırken, ağaç devrilmeleri ve diğer olası aksaklıklarda ALO 153 hattından ilgili ekiplere ulaşabilecekleri belirtildi.

Rüzgar Hızı 112 Kilometreyi Aştı

Meteoroloji’den alınan verilere göre sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar saatte 112 kilometre hızı aştı. Yapılan ölçümlerde rüzgarın hızı en yüksek Nurhak’ta saatte 112.3 kilometre, Çağlayancerit’te saate 92.5 kilometre, Andırın’da saatte 67.3 kilometre, şehir merkezinde saatte 62.6 kilometre, Göksun’da saatte 58.3 kilometre, Türkoğlu’nda saatte 52.2 kilometre, Pazarcık’ta saatte 42.5 kilometre, Ekinözü’nde saatte 41.8 kilometre, Afşin’nde saatte 39.2 kilometre, Pazarcık’ta 38.9 kilometre ve Elbistan’da saatte 32 kilometre olarak ölçüldü.