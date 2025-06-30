Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü ve Emekliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında emeklilerin toplumun hafızası ve temel direklerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Toptaş, emeklilere gösterilmesi gereken saygı ve vefanın altını çizdi.

Başkan Toptaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir ömrü çalışarak, alın teri dökerek geçirmiş, ülkemizin kalkınmasında büyük pay sahibi olmuş emeklilerimiz; hayat tecrübeleri, birikimleri ve sağduyuları ile bizlere ışık tutan en kıymetli büyüklerimizdir. Onların emeğiyle şekillenen bu topraklarda bugün bizler de aynı sorumluluk bilinciyle çalışıyor, geleceğimizi inşa ediyoruz.

Emeklilerimiz sadece geçmişin değil, bugünümüzün ve yarınımızın da rehberidir. Onlara hak ettikleri saygıyı göstermek, hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak hepimizin ortak görevidir. Bu bilinçle hareket eden bir anlayışla, Onikişubat Belediyesi olarak emeklilerimizin huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Akif İnan Mahallemizdeki Emekliler Lokali’imiz başta olmak üzere hemen altında vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Çınarlı Bahçe Parkı’mızsadece eski dostların buluştuğu ve anıların paylaşıldığı yerler olmaktan öte yeni dostlukların kurulduğu ve yeni anıların yaşandığı yerler olarak emekli bireylerimizin sosyal hayatlarında önemli bir açığı kapatıyor.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Onikişubat’ımızda yaşayan kıymetli büyüklerimiz olmak üzere tüm emeklilerimizin 30 Haziran Dünya Emekliler Günü’nü ve Emekliler Haftası’nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum.”