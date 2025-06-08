Kurban Bayramı’nın ilk günü, geleneksel bayramlaşma töreniyle bayram coşkusu hep birlikte yaşandı. Büyükşehir Belediyesi ile Valilik iş birliğinde düzenlenen program, Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. Şehir protokolünün, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği program, birlik ve beraberlik mesajlarına sahne oldu.

Bayramlaşma törenine; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Zuhal Karakoç Dora ve İrfan Karatutlu, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Program boyunca samimi sohbetlerin yanı sıra, birlik ve kardeşlik vurgusu da öne çıktı.

“Kurban Bayramı’mız Kutlu Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tören boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenerek bayramlarını tebrik etti. Törenin ardından değerlendirmede bulunan Görgel, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çekti. Başkan Görgel,“Kurban Bayramı’nın ilk gününde, şehir protokolümüz ve kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Bayramlar, milletimizin kadim değerlerinin ve güçlü toplumsal bağlarının en somut yansımalarından bir tanesi. Bugün burada bu birlik ve beraberliği yeniden görmek bizleri son derece memnun etti. Bu vesileyle, başta hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor; sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” diye konuştu.