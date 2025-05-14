15 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da, Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı’nda başlayacak etkinlikte, geçmişin neşeli oyunları bugünün çocuklarıyla buluşacak.

Program, sunuş konuşması ve ardından protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek açılış konuşmalarıyla başlayacak. Daha sonra, proje kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bisiklet, madalya, kupa ve kırtasiye setlerinden oluşan ödüller takdim edilecek.

Sembolik kurdele kesimiyle birlikte etkinlik alanı ziyaretçilere açılacak. Şenlik boyunca 40 farklı atölyede geleneksel oyunlar oynanacak, ayrıca bir Geleneksel Oyun Sergisi de ziyaretçilere sunulacak. Etkinlik alanında pamuk şeker ve rüzgar gülü dağıtımı yapılacak, çocuklar için çeşitli eğlenceli yarışmalar düzenlenecek.

Şenlik saat 13.00’te sona erecek