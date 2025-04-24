Gençlere yönelik projeleriyle adından söz ettiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, önemli bir organizasyona daha imza atıyor. Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecek münazara eğitimi ve ödüllü turnuva, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Toplum önünde konuşma, fikirleri savunma ve ikna becerilerini geliştirme amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde uzman eğitmenler tarafından kapsamlı bir münazara eğitimi verilecek.

Bu eğitimin ardından öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökme şansı bulacakları ödüllü münazara turnuvasında karşı karşıya gelecek. Turnuva, 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Toplam 150 Bin TL ödül havuzuna sahip olan yarışma, hem lise hem de üniversite düzeyinde yapılacak ve dereceye giren gençler çeşitli ödüllerle desteklenecek.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek eğitim ve turnuvaya katılmak isteyen öğrenciler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/04/24/genclere-munazara-egitimi-ve-odullu-turnuva-basvurusu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kendini ifade etmeyi öğrenmek, topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirmek ve fikirlerini yarıştırmak isteyen tüm gençlerin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiği vurgulandı.