Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile birlikte ilçelerde ve kırsal mahallelerdeki ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Elbistan Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Güvenlik Caddesi’nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları tamamlandı.Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, cadde üzerindeki zamanla deforme olan kısımlar sıcak asfalt ile tamir edilerek hem sürüş konforu hem de trafik güvenliği artırıldı.

Çeşitli sebeplerle bozulan zemin, yapılan bakım, onarım ve tamir uygulamalarıyla eski görünümünden kurtarılarak modern bir yapıya kavuşturuldu. Güvenlik Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakinleri, yapılan iyileştirmeler sayesinde hem araç trafiğinin daha rahat ilerlediğini hem de çevre estetiğinin olumlu yönde etkilendiğini ifade etti.