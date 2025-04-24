Saat 20.00’daki programa tüm edebiyatseverler davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, “Edebiyat Dönüştürür” temasıyla edebiyatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

19 Nisan’dan itibaren şehrin çeşitli noktalarında şiir ve edebiyat dolu etkinliklerle süregelen organizasyonun resmi açılış programı, 25 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Açılış programı, saat 20.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde başlayacak. Gecenin sunuculuğunu ise edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden, güçlü sesi ve yorumuyla tanınan İbrahim Sadri üstlenecek.

Program boyunca hem şiir hem edebiyatın farklı yönleri sahneye taşınacak; şairler, yazarlar ve sanatseverler bir araya gelerek kelimelerin dönüştürücü gücüne tanıklık edecek.

Edebiyatın birleştirici ve dönüştürücü etkisini merkeze alan Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin açılış programına tüm edebiyatseverler davet edildi.