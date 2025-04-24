Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, kültür ve edebiyat dünyasını buluşturmaya devam ediyor. Şehrin edebi kimliğine katkı sunmayı amaçlayan etkinlikler kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, yazarlar Ramazan Avcı ve Durdu Güneş, “Hayatımıza Mizah Katmak” başlıklı söyleşiyle sahne aldı. Mizahın insan yaşamındaki yeri, edebiyatla ilişkisi ve toplumsal etkilerine dair samimi bir atmosferde gerçekleşen sohbet, katılımcılardan tam not aldı. Program sonunda dinleyiciler, mizahın hem bireysel hem de toplumsal anlamda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettiklerini belirterek, konuşmacılara teşekkür etti. Etkinlik boyunca zaman zaman kahkahalar yükseldi, zaman zaman ise düşünmeye sevk eden mesajlar öne çıktı.

Ramazan Avcı’dan Mizahın Derinliğine Yolculuk

Yazar Ramazan Avcı, söyleşide mizahın sadece güldürmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda bir toplumsal eleştiri aracı olarak da önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Avcı, “Mizah, bazen en derin yaralarımıza bile merhem olabilir. Ama bunu yaparken incitmeden, düşündürerek yapmak çok daha değerlidir” sözleriyle dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Durdu Güneş: ‘Mizah, Ruhun Ferahlamasıdır’

Etkinlikte konuşan bir diğer yazar Durdu Güneş ise mizahın insan psikolojisine olan olumlu etkilerine değindi. Güneş, “Yoğun hayat temposunda bir tebessüm bile bazen günümüzü aydınlatabilir. Mizah, sadece bir güldürü değil; ruhun ferahlamasıdır” diyerek mizahın hayatın her alanına nasıl dokunabileceğini anlattı.