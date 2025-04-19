Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu yaklaşımıyla şehre değer katmaya devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlere yönelik desteklerini her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de üniversite hayali kuran gençler için önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, 31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) deneme sınavı düzenlenecek. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sınav, tamamen gerçek sınav formatında hazırlanacak. TYT ve AYT oturumlarında adaylar, kendilerini gerçek sınav atmosferinde test etme imkânı bulacak.

Son Başvurular 5 Mayıs 2025

Sınavlara katılım için başvurular, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/04/19/yks-deneme-sinavi-basvuru-formuinternet adresi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek deneme sınavına başvurular, 5 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Tamamen özel olarak hazırlanan sorularla desteklenecek olan bu deneme sınavı, üniversite adaylarına hem sınav tecrübesi kazandıracak hem de eksiklerini görerek çalışmalarını daha verimli hale getirme fırsatı sunacak. Gerçek sınav koşullarında gerçekleştirilecek olan uygulama, öğrencilerin heyecanlarını yönetmeleri ve stratejilerini belirlemeleri açısından da büyük önem taşıyor.